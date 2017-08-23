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ميناء دمياط يستقبل 7 سفن ويصدّر 12 ألف طن فوسفات

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مصراوي Masrawy

ميناء دمياط يستقبل 7 سفن ويصدّر 12 ألف طن فوسفات

02:53 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

ميناء دمياط يستقبل 7 سفن ويصدّر 12 ألف طن فوسفات

ميناء دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

انتهت هيئة ميناء دمياط من حركة الصادر، اليوم الأربعاء، عقب تصدير 12613 طن فوسفات، وإعادة تصدير 1790 طن ذرة، في الوقت الذي غادر فيه القطار رقم 2435 بحمولة إجمالية 1300 طن قمح، في حين غادرت 83 سيارة بحمولة 3976 طن قمح.

واستقبلت هيئة الميناء سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 13 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء حوالي 155501 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 33610 طنًا.

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