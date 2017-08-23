استعدادًا لعيد الأضحى.. حملات تموينية وغرفة لتلقي الشكاوى بديوان دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، رفع درجة الاستعدادات بقطاعات التموين والطب البيطرى والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والأمن وكذلك مراكز ومدن المحافظة، لاستقبال إجازة عيد الأضحى المبارك.

ووجه المحافظ تعليماته لمديرية التموين بضرورة تكثيف الحملات التموينية وإحكام الرقابة على المعروض من السلع واللحوم، وإعداد حملات مشتركة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين ومديرية الصحة لمراقبة الأسواق ومحلات الجزارة، وطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية وزيادة المعروض من اللحوم المجمدة والبلدية بجميع فروع الجمعية الاستهلاكية ومنافذ السلع الغذائية.

وشدد "طه" على ضرورة زيادة حصص أنابيب البوتاجاز وتكثيف المتابعة على مراكز التعبئة وإعداد غرفة عمليات لمتابعة الموقف التموينى وتلقي شكاوى المواطنين.

يأتي ذلك تزامنًا مع انتهاء مديرية الطب البيطرى منتجهيز المجازر على مستوى المحافظة وعمل الصيانة اللازمة لها، إلى جانب مراجعة خطة الكهرباء والمياه والصرف بالمجازر ووقف إجازات الأطباء والبيطريين خلال العيد وعمل نوبتجيات بالوحدة البيطرية.

من جانبه، أكد الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بدمياط، تكثيف الرقابة من خلال الحملات المشتركة والمعمل المشترك وسيتم تجهيز المستشفيات لمواجهة أى حالات طارئة وإلغاء إجازات الأطباء، ورش مواقع مخلفات الذبح حفاظاً على الصحة العامة.

ووجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب بتجهيز فرق الطوارئ وإعداد الورديات فى مراكز الخدمة على مدار اليوم، وعمل مراجعة للمولدات بالمحطات للتأكد من وصول المياه لجميع منازل المواطنين وعدم انقطاعها أو ضعفها خلال فترة العيد وضمان جودتها.

وأعلن وكيل وزارة الأوقــاف، الشيخ محمد سلامة، إعداد ساحات صلاة العيد ومتابعة فرشها وتنظيفها بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، وتوعية المواطن من خلال أئمة المساجد بأهمية الاهتمام بالنظافة ورفع مخلفات الذبح.