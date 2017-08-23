بالصور.. رفع الإشغالات على أرض مجمع تعليمي في المنيا
بالصور.. رفع الإشغالات على أرض مجمع تعليمي في المنيا
02:49 م الأربعاء 23 أغسطس 2017
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور.. مغادرة حجاج الجمعيات بأسيوط إلى الأراضي المقدسة
المنيا - ريمون الراوي:
أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا، اليوم الأربعاء، إشغالات ومخلفات على قطعة الأرض مخصصة لبناء مجمع تعليمي على مساحة 800 متر مربع، تحت إشراف رئيس الحي ومندوب من الأبنية التعليمية.
قال مجدي نصر، رئيس مركز ومدينة مغاغة، أنه الإزالة جرت باستخدام معدات الوحدة المحلية، وتمهيد قطعة الأرض وتسليمها للشركة المنفذة للبدء في الأعمال الإنشائية للمجمع التعليمي.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور.. بدء التشغيل التجريبي لكوبري "البهنسا" بالمنيا بـ٣ ملايين جنيه
-
إحالة 89 موظفًا بـ"تله" في المنيا للتحقيق
-
إحالة رئيس وحدة محلية بالمنوفية للتحقيق
-
"زراعة المنيا": لجان خاصة لرصد تعديات الأراضي الزراعية خلال العيد
إعلان
إعلان