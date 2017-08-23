بالصور.. رفع الإشغالات على أرض مجمع تعليمي في المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا، اليوم الأربعاء، إشغالات ومخلفات على قطعة الأرض مخصصة لبناء مجمع تعليمي على مساحة 800 متر مربع، تحت إشراف رئيس الحي ومندوب من الأبنية التعليمية.

قال مجدي نصر، رئيس مركز ومدينة مغاغة، أنه الإزالة جرت باستخدام معدات الوحدة المحلية، وتمهيد قطعة الأرض وتسليمها للشركة المنفذة للبدء في الأعمال الإنشائية للمجمع التعليمي.