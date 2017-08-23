طرح طن و30 كيلو لحوم بمنافذ الوحدة المحلية لديرمواس في المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بالمنيا، اليوم الأربعاء، طرح وبيع طن و30 كيلو من اللحوم، بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال منافذ الوحدة المحلية، للتخفيف عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار، واحتكار التجار للأسواق، قبل أيام معدودة من حلول عيد الأضحى.

وقال علي مقبول، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن الوحدة المحلية تمكنت خلال حملة للإزالات من رفع وإزالة 9 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بقرية دلجا بمساحة 9 قراريط.

وأضاف "مقبول" أنه في إطار متابعة حالة النظافة العامة على مستوى المركز وبالطرق ومداخل القرى، شنت الوحدة المحلية حملة لرفع كل التراكمات الموجودة من القمامة والمخلفات الصلبة من نقاط التجميع بقرية الحسابية، ونقلها للظهير الصحراوي باستخدام معدات الوحدة المحلية.