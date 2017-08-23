أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

القبض على تاجر مخدرات بحيازته 45 طربة حشيش في السويس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض على تاجر مخدرات بحيازته 45 طربة حشيش في السويس

02:46 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

القبض على تاجر مخدرات بحيازته 45 طربة حشيش في السويس

القبض على تاجر مخدرات

السويس - حسام الدين أحمد:

قررت نيابة السويس حبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة 45 طربة حشيش بقصد الاتجار.

ووردت معلومات للعقيد شريف الخولي، مدير مكتب مكافحة المخدارات في السويس وجنوب سيناء، تفيد بتواجد المتهم في السويس، واعتزامه توزيع 45 طربة حشيش على المروجين.

وفور التأكد من صحة المعلومات، توجهت قوة أمنية من إدارة المكافحة بقيادة العقيد أحمد وكيل الإدارة، وأعدت القوة كمائن أمنية تمكنوا خلالها من القبض على المتهم "أحمد. ع. ح" أثناء تواجده بسيارته منطقة المثلث بحي الأربعين.

وبتفتيش السيارة التي حملت رقم "ل. د. ب 139" عثرت الشرطة بداخلها على 45 طربة حشيش في إطار السيارة الاحتياطي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حبس سائق أتوبيس "السخنة" 4 أيام بتهمة القتل الخطأ

    أخبار

  • مصابو حادث السخنة للنيابة: السائق غالبه النوم

    أخبار

  • القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية

    أخبار

  • حبس سائقين متهمين بالاتجار في المخدرات بالسويس

    أخبار

إعلان

3c5e5cdfe6.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - مع (سناء منصور- شيرين عفت) حلقة الأحد 22- 10 - 2017

السفيرة عزيزة - مع (سناء منصور- شيرين عفت) حلقة الأحد 22- 10 - 2017

السفيرة عزيزة - شيرين عفت " الإعلام والفن هما اكتر حاجة نقدر نواجة بيها اللي بيحصل "

السفيرة عزيزة - شيرين عفت " الإعلام والفن هما اكتر حاجة نقدر نواجة بيها اللي بيحصل "

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 21-10-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 21-10-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "

السفيرة عزيزة - تعليق " شيرين عفت " على الحادث الإرهابي في الواحات

السفيرة عزيزة - تعليق " شيرين عفت " على الحادث الإرهابي في الواحات