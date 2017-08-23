القبض على تاجر مخدرات بحيازته 45 طربة حشيش في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

قررت نيابة السويس حبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة 45 طربة حشيش بقصد الاتجار.

ووردت معلومات للعقيد شريف الخولي، مدير مكتب مكافحة المخدارات في السويس وجنوب سيناء، تفيد بتواجد المتهم في السويس، واعتزامه توزيع 45 طربة حشيش على المروجين.

وفور التأكد من صحة المعلومات، توجهت قوة أمنية من إدارة المكافحة بقيادة العقيد شيرين أحمد وكيل الإدارة، وأعدت القوة كمائن أمنية تمكنوا خلالها من القبض على المتهم "أحمد. ع. ح" أثناء تواجده بسيارته منطقة المثلث بحي الأربعين.

وبتفتيش السيارة التي حملت رقم "ل. د. ب 139" عثرت الشرطة بداخلها على 45 طربة حشيش في إطار السيارة الاحتياطي.