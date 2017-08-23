اعتماد 2.5 مليون جنيه لشراء مستلزمات طبية للمستشفيات في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، اعتماد مبلغ 2.5 مليون جنيه لشراء مستلزمات طبية للمستشفيات، والمراكز الطبية، والوحدات الصحية.

وقال "الطباخ" فى تصريحات صحفية، إن المبلغ المذكور مخصص لشراء "أجهزة محاليل، سرنجات، وبلاستر طبي، وكانيولات، وقطن" وجارٍ إنهاء أوامر التوريد.