دراسة: الموظف يشعر بالتعاسة في العمل بعد سن 35 عامًا.. والسبب

كتب - هشام عواض:

كشفت دراسة استقصائية أجريت في المملكة المتحدة عن السن الذي عندما يصل له الموظف يشعر بأنه يكره وظيفته وغير راض عنها.

وبحسب موقع "بلومبرج"، توصلت دراسة قامت بها شركة "روبيرت هالف" البريطانية العاملة في مجال الموارد البشرية والتوظيف، والتي شلمت 2000 موظف من مراحل عمرية مختلفة، إلى أن واحدًا من كل 6 أشخاص من البريطانيين فوق سن 35 عامًا غير سعيد عمله، مقابل نصف النسبة من العاملين الأقل من 35 عامًا.

وفي الدراسة، قال ما يقرب من ثلث الأشخاص الذين تجاوزوا 55 عامًا أنهم لا يشعرون بالتقدير من روؤسائهم أو المساواة مع من هم أصغر منهم سنًا في العمل، بينما قال 16% أنهم ليس لديهم أصدقاء في العمل.

وأظهرت الدراسة أن عدم الرضا هذا يرجع إلى خيبة الأمل بأن الموظف لم يصل إلى المكان التي يتصور نفسه فيها في السلم الوظيفي، أو الرواتب غير العادلة وعدم التوازن بين الحياة الشخصية والعمل واهمال رعاية الأطفال.

ويختلف الأمر عن ما هم دون سن الـ35 عامًا، حيث أنهم يمتمعون أكثر بالطموح والرغبة في العمل والتدرج الوظيفي.

ويقول كاري كوبر، الباحث في كلية مانشستر لإدارة الأعمال: "يأتي الوقت الذي لم تحرز فيه نجاحًا أو مكاسب من وراء عملك المستمر، ثم تسأل نفسك لماذا أعمل؟"