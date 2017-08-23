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مجلس الوزراء: إجازة عيد الأضحي من 31 أغسطس وحتى 4 سبتمبر

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مصراوي Masrawy

مجلس الوزراء: إجازة عيد الأضحي من 31 أغسطس وحتى 4 سبتمبر

02:21 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

مجلس الوزراء: إجازة عيد الأضحي من 31 أغسطس وحتى 4 سبتمبر

المهندس شريف إسماعيل

كتب - محمد غايات:أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون إجازة عيد الاضحى المبارك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 31 من أغسطس الجاري، حتى يوم الاثنين الموافق 4 من سبتمبر المقبل، وذلك بالنسبة للعاملين فى الوزارات والمصالح والهيئات العامة والقومية ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

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