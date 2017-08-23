بالصور.. مغادرة حجاج الجمعيات بأسيوط إلى الأراضي المقدسة

أسيوط - أسامة صديق:

توافد حجاج الجمعيات، اليوم الأربعاء، على ميدان الأزهر بمحافظة أسيوط، في رحلتهم إلى الأراضي المقدسة، والتي تنطلق مساء اليوم من مطار القاهرة.

وقال عبدالباسط نسيم، مقرر لجنة الحج بمديرية تضامن أسيوط، إن جميع الخدمات متاحة لهم، بالإضافة إلى بوفيه مفتوح لجميع الحجاج، دون تفرقة في المستويات، ومن المقرر سفرهم من مطار القاهرة الدولي اليوم والعودة إليه مرة أخرى بعد 28 يومًا، عقب أداء مناسك الحج.

وتبلغ تكلفة الرحلة 67 ألف جنيه شاملة الانتقالات ورحلات الطيران والإقامة في فنادق 3 أو 4 نجوم في مكة والمدينة المنورة مع صرف وجبات جافة وطازجة بمنى وعرفات.