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برشلونة يستبعد منير الحدادي من حساباته

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برشلونة يستبعد منير الحدادي من حساباته برشلونة يستبعد منير الحدادي من حساباته

التحرير

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قرر إيرنيستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، الاستغناء عن لاعبه منير الحدادي، هذا الموسم، حيث يطالب البرسا 20 مليون يورو من أجل ترك اللاعب، وهو الرقم الذي ترفض الأندية دفعه حسبما أوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وأوضحت الصيحفة أن برشلونة لا يتعامل بمرونة مع الموقف وترفض الإدارة خفض هذا السعر على الرغم من تبقي أيام قليلة على انتهاء الميركاتو الحالي ليكون الحل الأقرب هو رحيل اللاعب على سبيل الإعارة من جديد.

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وترغب أندية روما وديبورتيفو لاكورونيا ولاس بالماس في الحصول على خدمات اللاعب، ولكن هناك رفض تام من جميع الأندية الثلاث في تلبية رغبات برشلونة المادية.

يذكر أن الحدادي لعب في صفوف فالنسيا الموسم الماضي على سبيل الإعارة، حيث خاض 33 مباراة في الدوري بدأ 22 مواجهة منهم كأساسي وساهم في تسجيل الخفافيش 6 أهداف.

 

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التحرير

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