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تدشين خط ساخن للإبلاغ عن شكاوى القطارات بالعيد (فيديو)

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تدشين خط ساخن للإبلاغ عن شكاوى القطارات بالعيد (فيديو) تدشين خط ساخن للإبلاغ عن شكاوى القطارات بالعيد (فيديو)

التحرير

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قال اللواء قاسم حسين، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، إنهم يعملون على التنسيق مع وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية لتوفير التذاكر والأمن للركاب خلال أيام عيد الأضحى.

وأضاف قاسم، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "cbc extra": "نحاول التخلص والحد من ظاهرة بيع تذاكر القطارات بالسوق السوداء خاصة خلال عيد الأضحى المبارك، من خلال تكثيف الجهود الأمنية".

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وأوضح حسين أنهم دشنوا خط ساخن على الرقم 145 ويمكن الاتصال به من اي خط أرضي للابلاغ عن أي حالات مخالفة في بيع التذاكر.

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التحرير

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