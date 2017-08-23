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ارتفاع عدد الوفيات في بعثة الحج المصرية إلى 5 حالات (فيديو)

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ارتفاع عدد الوفيات في بعثة الحج المصرية إلى 5 حالات (فيديو) ارتفاع عدد الوفيات في بعثة الحج المصرية إلى 5 حالات (فيديو)

التحرير

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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية بمكة المكرمة، وفاة خامس حاج مصري بالأراضي ، صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح الأنصاري، خلال مداخلة هاتفية مع قناة ""، أن المتوفى يبلغ من العمر 72 عامًا، من منطقة العياط بمحافظة الجيزة، يتبع حجاج السياحة، مضيفًا أن الحالات المتواجدة في المستشفيات، أقل من عدد الحالات التي كانت متواجدة العام الماضي.

وتابع: "الحالة العامة للمصريين المتواجدين في مكة والمدينة مطمئنة"، مشيرًا إلى أن الحالات المترددة على العيادات هي حالات مرضية مرتبطة بالإجهاد وارتفاع درجات الحرارة.

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واستكمل: "لم ترصد البعثة وجود أي أمراض معدية أو فيروسات بين الحجاج، وهناك بعض الحجاج يذهبون يوميًا إلى العيادات لشكاوى بسيطة أغلبها يكون إجهاد حراري نتيجة لارتفاع درجات الحرارة مع الجهد المبذول من قبلهم".

وقال الأنصاري إن 26 حالة فقط دخلت المستشفيات السعودية غادر منهم 10 حالات بعد تمام الشفاء ومتبقي 16 حالة يتلقون العلاج اللازم.

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التحرير

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برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي |

برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي |