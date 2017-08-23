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محافظ الإسكندرية يزور ضحية «الطعن» في مستشفى بيت النعمة

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محافظ الإسكندرية يزور ضحية «الطعن» في مستشفى بيت النعمة محافظ الإسكندرية يزور ضحية «الطعن» في مستشفى بيت النعمة

التحرير

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زار الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، السيدة "أمل عوض أبو الخل"، 40 سنه، التي تم طعنها من قبل مجهول أثناء خروج المصلين من كنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل بمنطقة الجواهر في الحضرة وسط الإسكندرية، مساء الاثنين الماضي، بمستشفى بيت النعمة بمنطقة سموحة، وذلك للاطمئنان على وضعها الصحي والتأكد من تلقيها العناية اللازمة بالمستشفى.

و اطمأن المحافظ على استقرار الحالة الصحية للسيدة المصابة وتمنى لها الشفاء العاجل، مؤكدًا أن أجهزة الأمن مستمرة في تحقيقاتها للتعرف على هوية الجاني، وقد تم التحفظ على كاميرات المراقبة بالكنيسة والمواقع القريبة منها ومن الحادث تمهيدًا لتفرغيها لسرعة التوصل للجاني.

محافظ الإسكندرية في مستشفى بين النعمة

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وأعلن المحافظ استنكاره التام لكل أشكال العنف والاعتداء على النفس بغير وجه حق، موضحًا أن إراقة الدماء لا يرضى عنه الله ولا رسوله الكريم ولا تقره الديانات السماوية، مشيرًا إلى أن الدم المصري كله واحد وأننا جميعًا إخوة.

كما قام "سلطان" بتفقد أقسام المستشفى المختلفة من العيادات الداخلية والخارجية ووحدة الغسيل الكلوي الذي تتضمن ٥ ماكينات غسيل كلوي و غرف العناية المركزة، إضافة إلى اطمئنانه على وضع المرضي والتأكد من تلقيهم الخدمة الطبية المناسبة.
 

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التحرير

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