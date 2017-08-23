محمد فؤاد: العناية المركزة بمستشفى الصدر غير مجهزة لاستقبال الحالات الحرجة

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قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة العمرانية، إنه توجه بخطاب للدكتور محمد عزمى، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، بخصوص بعض الشكاوى الخاصة بأهالى العمرانية، وأبرزها ما يتعلق بمشكلات العناية المركزة بمستشفى الصدر بالعمرانية.

وأضاف فؤاد، فى تصريح له اليوم الأربعاء، أن هناك شكاوى من جانب عدد كبير من المواطنين أهالى محافظة الجيزة، وتحديدا منطقة حى العمرانية، بخصوص عدم وجود أسرّة كافية بقسم العناية المركزة بمستشفى الصدر بالعمرانية، إذ يحتوى قسم العناية على 7 أسرة فقط، وهذا العدد بلا شك غير كافٍ على الإطلاق لاحتواء الحالات الحرجة التى يستقبلها المستشفى من مختلف أنحاء المحافظة.

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وطالب عضو مجلس النواب، وكيل وزارة الصحة باتخاذ اللازم من إجراءات لحل تلك المشكلة، ومضاعفة عدد الأسرّة بقسم العناية المركزة بالمستشفى، لتلافى تفاقم تلك الأزمة، ورأفة بالمرضى وذويهم، ولما لمستشفى الصدر من أهمية بالغة، لافتًا إلى أنه المستشفى المتخصص الوحيد المسموح له بحجز حالات الدرن ومشكلات التنفس.

وأشار إلى أنه طالب فى إطار آخر بموافاته بالجدول الزمنى الخاص بمواعيد الانتهاء من الأعمال الخاصة بالمبنى الاقتصادى ومرحلة التطوير ورفع الكفاءة القائمة بالمستشفى ذاته، ذلك بناء على ما ورد من استفسارات وتساؤلات من المواطنين، وأنه ينتظر خطوات تنفيذية تجاه تطوير مستشفى الصدر بناء على الاقتراح الذى تقدم به لمجلس النواب، وتمت الموافقة عليه، وهو تطوير مستشفى الصدر وتحويل جزء منه إلى مستشفى عام ومركز لعلاج الإدمان مجانا.