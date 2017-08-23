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قطر تقر قانونا ينظم العمالة المنزلية

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مصراوي Masrawy

قطر تقر قانونا ينظم العمالة المنزلية

02:05 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

قطر تقر قانونا ينظم العمالة المنزلية

مشهد عام للدوحة في 2 تموز/يوليو 2017

الدوحة – (أ ف ب):
أقرت قطر قانونا بشأن تنظيم العمالة المنزلية حددت بموجبه ساعات العمل اليومية في منازل الإمارة الغنية بعشر ساعات كحد اقصى.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر "قانون العمالة المنزلية" الثلاثاء.

وأوضحت أن القانون نص على أن تتخلل ساعات العمل فترات للعبادة والراحة والطعام، وأن ينال العامل إجازة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة، وإجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها ثلاثة أسابيع عن كل سنة يقضيها بالخدمة، ومكافأة نهاية خدمة لا تقل عن ثلاثة أسابيع.

ويلزم القانون الجديد صاحب العمل بدفع الأجر الشهري للمستخدم نهاية كل شهر. كما يحظر استقدام وتشغيل المستخدمين الذي تقل أعمارهم عن 18 عاما أو تزيد عن 60 عاما.

ويعمل في قطر الغنية بالغاز نحو 100 ألف عاملة منزل. إلا أن القانون الجديد يشمل أيضا عاملي التنظيف والسائقين وعمال الحدائق.

وانتقدت منظمات حقوقية قطر لعدم وجود قانون لحماية عمال المنازل، متحدثة عن انتهاكات جسدية ونفسية يتعرض لها هؤلاء العمال.

هذا المحتوى من

AFP

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