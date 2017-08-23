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سمر عامر تخسر في الدور الأول من بطولة العالم للمصارعة

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سمر عامر تخسر في الدور الأول من بطولة العالم للمصارعة سمر عامر تخسر في الدور الأول من بطولة العالم للمصارعة

التحرير

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خسرت سمر عامر، لاعبة الوطني للمصارعة، في منافسات 75 كجم لدى السيدات، في الدور الأول من بطولة العالم للمصارعة في فرنسا أمام بطلة الهند، بوجا بوجا، بنتيجة (1-6). 

وتبقى فرصة وحيدة لبطلة في استكمال منافسات البطولة وهي فوز لاعب الهند خلال الجولة القادمة، ما يتيح الفرصة لسمر عامر في استكمال مشوارها بالبطولة بخوض مباراة ترضية وفي حالة فوزها تستأنف منافسات البطولة بشكل طبيعي.

يذكر أن مصطفى النمر لاعب منتخب المصارعة خسر بمنافسات 59 كجم في بطولة العالم للمصارعة، في مباراة الترضية أمام بطل الهند جيانيندير جيانيندير بنتيجة 1-3.

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وكان النمر خسر في الدور الأول أمام الكازخستاني ميرام بك أيناجولوف بنتيجة 1-4.

وفي وزن 66 كجم، خسر أبوحليمة محمد السعيد في الدور الـ32 أمام الأرميني كارين أصلانيان بنتيجة 0-8.

وتضم بعثة المنتخب ضياء جودة، وأبو حليمة محمد، وإبراهيم الونش، وأحمد إبراهيم، وأحمد عثمان، وعبد اللطيف منيع، وسمر عامر.

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التحرير

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