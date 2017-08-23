أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

حلم المونديال.. الجبلاية تُعلن موعد طرح تذاكر موقعة أوغندا

Google+ Print
حلم المونديال.. الجبلاية تُعلن موعد طرح تذاكر موقعة أوغندا حلم المونديال.. الجبلاية تُعلن موعد طرح تذاكر موقعة أوغندا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قرر اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة، اليوم الأربعاء، طرح تذاكر مباراة الوطني وأوغندا المقرر لها 5 سبتمبر المقبل، في إطار لقاء الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة 2018 بروسيا، يومي 30 و31 أغسطس الجاري.

واتفق مسئولو اتحاد الكرة أن يتم وضع علامة مائية على التذاكر لمنع التزوير وبيعها في السوق السوداء.

وكشف العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، في تصريحات صحفية، أن التذكرة الموحدة ستكون بـ75 للدرجة الثانية والثالثة، و200 جنيه للدرجة الأولى.

شاهد أيضا

ويرتبط المنتخب الوطني بمباراة أمام أوغندا يوم 31 من شهر أغسطس الجاري، في إطار لقاء الجولة الثالثة، حيث ستطير بعثة المنتخب إلى أوغندا يوم 29 أغسطس، عقب خوض مران خفيف صباحي، على أن تعود بعد المباراة بيوم، حيث سيلتقيان مجددًا يوم 5 من شهر سبتمبر المقبل. 

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على الكونغو وغانا، فيما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصر وعودة الحلم - " المصريون يحتملون كل شئ إلا حلما سافر ولم يعد .. كيف الأمر والحلم كأس العالم ! "

مصر وعودة الحلم - " المصريون يحتملون كل شئ إلا حلما سافر ولم يعد .. كيف الأمر والحلم كأس العالم ! "

روسيا تقيم حواجز مؤقتة على الحدود الروسية البيلاروسية قبل بدء كأس العالم

روسيا تقيم حواجز مؤقتة على الحدود الروسية البيلاروسية قبل بدء كأس العالم

الأخبار - شعبة المصورين الصحفيين تكرم الفائزين بمسابقة " فرحة مصر بكأس العالم "

الأخبار - شعبة المصورين الصحفيين تكرم الفائزين بمسابقة " فرحة مصر بكأس العالم "

8 الصبح - شوف أول لقاء بين النجم محمد صلاح وجوزيه مورينيو بعد التأهل لكأس العالم

8 الصبح - شوف أول لقاء بين النجم محمد صلاح وجوزيه مورينيو بعد التأهل لكأس العالم