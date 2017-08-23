حلم المونديال.. الجبلاية تُعلن موعد طرح تذاكر موقعة أوغندا

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قرر اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة، اليوم الأربعاء، طرح تذاكر مباراة المنتخب الوطني وأوغندا المقرر لها 5 سبتمبر المقبل، في إطار لقاء الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، يومي 30 و31 أغسطس الجاري.

واتفق مسئولو اتحاد الكرة أن يتم وضع علامة مائية على التذاكر لمنع التزوير وبيعها في السوق السوداء.

وكشف العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، في تصريحات صحفية، أن التذكرة الموحدة ستكون بـ75 للدرجة الثانية والثالثة، و200 جنيه للدرجة الأولى.

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ويرتبط المنتخب الوطني بمباراة أمام أوغندا يوم 31 من شهر أغسطس الجاري، في إطار لقاء الجولة الثالثة، حيث ستطير بعثة المنتخب إلى أوغندا يوم 29 أغسطس، عقب خوض مران خفيف صباحي، على أن تعود بعد المباراة بيوم، حيث سيلتقيان مجددًا يوم 5 من شهر سبتمبر المقبل.

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على الكونغو وغانا، فيما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط.