أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

نتنياهو: التمدد الإيراني في سوريا يشكل خطرا على إسرائيل والشرق الأوسط والعالم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نتنياهو: التمدد الإيراني في سوريا يشكل خطرا على إسرائيل والشرق الأوسط والعالم

01:51 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

نتنياهو: التمدد الإيراني في سوريا يشكل خطرا على إسرائيل والشرق الأوسط والعالم

موسكو- (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، إن التمدد الإيراني في سوريا يمثل خطرا إقليميا وعالميا.

ونقلت قناة ( اليوم) عن نتنياهو قوله خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو إن :"الوضع في الشرق الأوسط يتطور بوتائر سريعة ، حيث تبذل إيران جهودا هائلة لكي تعزز وجودها في سوريا ، الأمر الذي يشكل خطرا على إسرائيل والشرق الأوسط، والعالم أكمله".

واعتبر نتنياهو أن إيران باتت في مرحلة متقدمة من عملية بسط سيطرتها على العراق واليمن ، مشيرا إلى أن إيران تسيطر عمليا على لبنان. وقال : "إن إيران تواصل يوميا تهديداتها بتدمير إسرائيل، كما أنها تسلح تنظيمات إرهابية وتحرض على الإرهاب".

بدوره، أشاد بوتين بمستوى تعاونه العملي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، موضحا أن هذه الصيغة تسمح لهما بعقد لقاءات خاطفة، كلما تطلب الوضع مشاركتهما بشكل مباشر لتسوية مسائل حالية ، واصفا آلية التعاون بين روسيا وإسرائيل، ولا سيما على مستوى القمة، بأنها فعالة جدا.

وأكد بوتين أن روسيا مرتاحة لسير تطور العلاقات الثنائية مع إسرائيل، مقدرا الجهود التي بذلها نتنياهو في هذا السياق.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت -في وقت سابق- أن السبب الرئيسي لزيارة نتنياهو إلى سوتشي برفقة مدير جهاز الموساد، هو رغبة تل أبيب في أن تتقاسم مع الجانب الروسي، قلقها من تعزز النفوذ الإيراني في سوريا بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام.

هذا المحتوى من

505f7a9028.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وفد أمريكي برئاسة كوشنر يبحث في الأردن آليات تحريك عملية السلام

    أخبار

  • نتنياهو: سأناقش مع بوتين الوجود العسكري الإيراني في سوريا

    أخبار

  • صحيفة أردنية : المملكة ترفض عودة دبلوماسيي إسرائيل لعمان

    أخبار

  • رئيس وزراء الأردن: علاقتنا مع إسرائيل تعتمد على مجريات العدالة في

    أخبار

إعلان

45f62af4ee.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
سفير بيلاروسيا عن حادث الواحات: ندعم مصر ضد الإرهاب الوحشي

سفير بيلاروسيا عن حادث الواحات: ندعم مصر ضد الإرهاب الوحشي

روسيا تسلم صربيا 6 طائرات "ميج-29"

روسيا تسلم صربيا 6 طائرات "ميج-29"

روسيا تقيم حواجز مؤقتة على الحدود الروسية البيلاروسية قبل بدء كأس العالم

روسيا تقيم حواجز مؤقتة على الحدود الروسية البيلاروسية قبل بدء كأس العالم

الأخبار - سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة تصف تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية بالحرب

الأخبار - سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة تصف تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية بالحرب