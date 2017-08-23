مقتل عسكريين ليبيين وذبح اثنين مدنيين في هجوم لداعش على بوابة الفقها

القاهرة - (مصراوي):

أعلن المتحدث العسكري الليبي العميد أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، أن تنظيم داعش الإرهابي هاجم بوابة الفقها بمنطقة الجفرة، أسفر عن مقتل عسكريين ومدنيين.

وقال المتحدث العسكري في تصريح مقتضب "تنظيم داعش الإرهابي يهاجم بوابة الفقها بمنطقة الجفرة صباح اليوم استشهد على إثر هذا الهجوم تسعة عسكريين واثنان من المدنين ذبحا".

ولم يذكر المتحدث المزيد من المعلومات.

وكان الجيش الليبي أعلن الشهر الفائت، سيطرته الكاملة على منطقة الجفرة بالكامل، بما فيها قاعدة الجفرة العسكرية المحصنة.

ويحسب "بوابة افريقيا"، تستمد الجفرة أهميتها من الجغرافيا. فهي تقع وسط ليبيا تماماً، إذ تشكل خط التناظر بين شرق البلاد وغربها. والسيطرة عليها تجعل الجيش في موقع استراتيجي، قريباً من المنطقة الغربية ومن سرت ومدن الساحل الغربي.