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وزير التعليم العالي: إحالة اللائحة الطلابية لمجلس الوزراء لمناقشتها

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي: إحالة اللائحة الطلابية لمجلس الوزراء لمناقشتها

02:00 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

وزير التعليم العالي: إحالة اللائحة الطلابية لمجلس الوزراء لمناقشتها

كتب - محمد غايات:

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن اللائحة الطلابية، التي وافق عليها المجلس الأعلى للجامعات، تعرضت للكثير من التدقيق والمراجعة من قبل الجهات المعنية واتحادات الطلاب المعتمدة في جامعات حتى وصلت إلى صيغتها النهائية.

وأوضح وزير التعليم العالي، إنه تم إحالة اللائحة إلى مجلس الوزراء ليتم مناقشتها في وقت لاحق.

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