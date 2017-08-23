الحكومة توافق على إنشاء كلية طب أسنان بأسوان وإعلام بجامعة المنوفية

كتب - محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 فيما يخص إنشاء كلية طب الأسنان بجامعة أسوان، وإنشاء كلية الإعلام بجامعة المنوفية.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن محافظة اسوان تحتاج إلى تنمية في إطار التوجه العام لسياسات الدولة في مجال التعليم وإتاحة فرص التعليم، مشيرًا إلى أنه بدراسة الاحتياج الفعلي للمحافظة في التخصصات الصحية من واقع دراسات التنسيق فهناك احتياج لهذا التخصص ووجوده داخل المحافظة نظرًا لاغتراب أبناء محافظة أسوان والذين يصل عددهم إلى 3 ملايين نسمة.

وأوضح الوزير أن عددًا كبيرًا من أبناء أسوان يسافرون لدراسة هذا التخصص في جامعة المنيا وجامعة أسيوط، وبالتالي فإن القرار يساعد على إتاحة فرصة تعليمية داخل نطاق المحافظة ليزيد من فرص التعليم وتقليل الاغتراب وتقليل من وجود المدن الجامعية.

وبالنسبة لكلية الإعلام بجامعة المنوفية، قال "عبد الغفار" إنه لا يوجد في الدلتا أي كلية للإعلام في نطاق 12 جامعة حكومية، ونظرا لوجود إمكانات بشرية ومادية بجامعة المنوفية بوجود أعضاء هيئة التدريس بكلية الاداب قسم الاعلام، وكلية التربية النوعية قسم الاعلام، إضافة إلى وجود مبنى جاهز للعمل، وبالتالي هناك احتياج كامل لهذا التخصص في مجال الإعلام المتخصص ووجود فرص للعمل بسبب انتشار القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية والصحف.