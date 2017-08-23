التعليم تعقد ورشة عمل لتدريب معلمي المدارس اليابانية

كتبت- ياسمين محمد:

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ورشة عمل لتدريب مديري عموم تنمية المواد للأنشطة، ومعلمي المدارس التي تطبق التجربة اليابانية وعددها 12 مدرسة، في مجال نموذج التعليم الياباني "التوكاتسو".

ووفقًا لبيان اليوم الأربعاء، تستهدف الورشة تدريب مديري عموم تنمية مواد الانشطة الآتية: التربية الموسيقية، التربية الاجتماعية، الاقتصاد المنزلي، ومعلمي المدارس التي تطبق التجربة اليابانية، وذلك في إطار التنمية المهنية للمعلمين والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وبدأت ورشة العمل منذ 19 أغسطس الماضي، وتستمر حتى غدًا الخميس.

وتضمن البرنامج التدريبي التدريب على: الإدارة المدرسية، رياض الأطفال، أنشطة التوكاتسو "1و 2"، والدمج، بحضور الخبراء اليابانيين مسؤولي الدعم الفني للوحدة اليابانية بالوزارة.

جدير بالذكر أن هناك 12 مدرسة قائمة تم تطبيق التجربة اليابانية "أنشطة التوكاتسو"، بها كمرحلة أولى بداية من العام الدراسي الماضي 2016/ 2017.