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إجراء تحليل فيرس "سي" لألف طالب جديد بجامعة بني سويف

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مصراوي Masrawy

إجراء تحليل فيرس "سي" لألف طالب جديد بجامعة بني سويف

02:05 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

جامعة بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

أعلن الدكتور علاء عبد الحليم، القائم بأعمال رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأربعاء، إجراء تحاليل فيرس "سي" على ألف طالب من الطلاب الجدد في اليوم الأول والثاني من الدراسة، مؤكدًا وضع جداول زمنية لإجراء التحاليل لكل الطلاب للقضاء على المرض.

وقال "عبد الحليم" خلال تصريحات صحفية، إن إجراء التحاليل بشكل إجباري للطلاب، والعلاج مجانا للمصابين، مشيرًا ألى أن الكشف الطبي مستمر طوال فترة الدراسة، وسيكون لكل طالب ملف طبي بالجامعة، وفيما يخص طلاب المدينة الجامعية سيجرى لهم تحليل فيروس "سي" قبل عمليات تسكين الطلاب في المدينة.

وأشار "عبد الحليم" إلى أن الاكتشاف المبكر للمرض يجعل القضاء عليه سهلًا، وأن الجامعة تقدم كل التسهيلات والتمويل اللازم لمواجهته، موضحًا أن الكشف يجري تحت إشراف طاقم من الكوادر الطبية المتميزة والتمريض بالمستشفى الجامعي من أقسام الباثولوجيا الإكلينيكية الكيميائية ووحدة بنك الدم.

وأضاف محمد خضر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تهتم بطلابها من جميع الجوانب، وأن العام الدراسي الجديد سيكون مليئا بالندوات والفعاليات الثقافية والفنية، مؤكدًا أنهم وضعوا خطة متكاملة شملت كافة الجوانب التعليمية والثقافية والطبية والفنية والرياضية.

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