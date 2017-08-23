توافد الوفود المشاركة بالمؤتمر الوزاري لأمن الطيران بشرم الشيخ

كتب - طه عبيد:

وصل عدد من الوفود المشاركة بالمؤتمر الوزاري لأمن الطيران إلى شرم الشيخ اليوم الأربعاء، والتي تضم كل من محمد سالم على وزير الدولة بوزارة الدفاع بدولة السودان، وجابي شانسي وزير النقل بدولة مالاوى، وجميل على مجاهد وزير النقل الأردني، وجوزماكيلا سوماندا نائب رئيس الوزراء ووزير النقل بالكونغو الديمقراطية، وليديا شيكونجا نائب وزير النقل بدولة جنوب إفريقيا، وكامل ميلد رئيس سلطة الطيران المدني التونسي، وعدد من قيادات سلطة الطيران المدني بالدول الأعضاء بإفريقيا والشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الطيران المدني - في بيان اليوم - أن ضيوف المؤتمر قاموا بجولة سياحية ثقافية أمس في مدينة شرم الشيخ بدأت الجولة بزيارة مسجد الصحابة بمنطقة السوق التجاري القديم الذي يعد من أهم المعالم السياحية الحديثة بشرم الشيخ، وجولة داخل منطقة السوق التجاري القديم لشراء الهدايا التذكارية واختتمت الجولة بحضور حفل الصوت والضوء وعروض فلكلور شعبي.