الصحة: مصرع 7 مواطنين وإصابة 9 أخرين في 3 حوادث سير

كتب – أحمد جمعة"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، مصرع 7 مواطنين وإصابة 9 أخرين في 3 حوادث سير بمحافظات قنا والبحيرة والبحر الأحمر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم لوزارة الصحة، أن الحادث الأول أسفر عن وفاة 3 مواطنين وإصابة 5 أخرين إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي مركز نجع حمادي ، محافظة قنا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة بمشاركة 4 سيارات إسعاف مجهزة.

وأضاف "مجاهد" في بيان اليوم، أن الحادث الثاني نتج عن تصادم سيارة ملاكي مع نقل بطريق العلمين الدولي الكيلو 15 اتجاه الطريق الصحراوي، محافظة البحيرة، وأسفر الحادث عن وفاة 3 مواطنين، مشيرًا إلى انه تم الدفع بسيارتي اسعاف مجهزتين إلى موقع الحادث، لنقل حالات الوفاة إلى مشرحة وادي النطرون القديمة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أن الحادث الثالث نتج عن انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 100 طريق المنيا البحر الأحمر، محافظة البحر الأحمر، وأسفر الحادث عن وفاة مواطن وإصابة 4 آخرين تم نقلهم جميعا إلى مستشفى رأس غارب المركزي بمشاركة 5 سيارات إسعاف مجهزة.

وقال " مجاهد " إن الإصابات تراوحت بين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش، جرح قطعي بفروة الرأس، اشتباة كسر بالضلوع، جرح قطعي بالوجه، واشتباه ما بعد الارتجاج، مؤكدًا توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات ، وأكياس الدم، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.