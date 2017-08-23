تألقي بفستان العيد على طريقة خبيرة الموضة "دلال الدوب" 01:34 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم الألبوم التالى 7 استخدامات لعلب السمن الفارغة.. تعرفي عليها

كتبت- هاجر حاتم:أيام ونستقبل عيد الأضحى المبارك، الذي تحرص فيه الفتيات على شراء ملابس جديدة، تناسب استقبال الزوار في المنزل، او الخروج لزيارة الاقارب.يعتبر فستان العيد هو الخيار الأنسب لهذه المناسبة، خاصًة أنه يعتمد على الألوان المبهجة، ويمكنك اختيار التطريزات البسيطة، او الفخمة، فكلاهما ملائم، كما هناك "ستايل" العباءة الفستان، التي تعتمد في تصميمها على شكل العباءة، مع دخول حزام الخصر، وبعض التدرجات في الأقمشة تحولها لفستان.نستعرض في هذا الألبوم أكثر من ستايل مختلف لفستان العيد من خبيرة الموضة الكويتية دلال الدوب.دلال الدوب هي مدونة موضة محجبات، يتابعها الكثيرون على موقع التواصل انستجرام خاصًة المحجبات، وتعتبر وجه دعائي للعديد من المتاجر والمحلات بدولة الكويت، التي تهتم بالتجميل والموضة.

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