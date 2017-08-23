عادة يومية بسيطة تساعدك على خسارة الوزن

كتب - مصراوي:

يقلق البعض من قياس أوزانهم بشكل مستمر حتى لا يشعرون بأنهم زادوا، إلا أن دراسة أمريكية حديثة أكدت أن الأشخاص الذين يقومون بقياس أوزانهم يوميًا، بإمكانهم فقدان وزن أكثر من الأشخاص الذين لا يقتربون من الميزان.

وذكرت صحيفة "إندبيندنت"، أن قام باحثون من جامعتي دريكسل وبنسلفانيا في أمريكا، باختيار 300 امرأة، بأوزان مختلفة، وطلب من نصفهن قياس الوزن يوميا، ومن النصف الآخر عدم فعل ذلك، لمدة عامين.

وأظهرت النتائج أن النساء اللاتي قمن بقياس أوزانهن يومياً، كانت أجسامهن أكثر صحة وأقل سمنة، من نظيراتهن اللاتي لم يقمن بقياس الوزن.

وقالت "ميجان بوترين"، المسؤولة عن البحث، "قياس الوزن يوميًا عادة يحفز على تناول الطعام الصحي وممارسة الحياة الصحية".

وأضافت "بوترين"، أن متابعة قياس الوزن على الميزان، تحفز الشخص لعمل التغييرات اللازمة في الحياة اليومية.