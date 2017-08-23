بالصور.. ضبط 4 آلاف قضية ومخالفة في حملة أمنية بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

شنت سلطات أمن المنيا حملة أمنية مكبرة، بشوارع مركز سمالوط، شمال المحافظة، شملت قطاعات المرافق، المرور، والتموين، وقاد الحملة اللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب، مدير أمن المنيا، وعاونت في الحملة قطاعات المرافق، والمرور، وقوات الأمن، والبحث الجنائي، والقوات النظامية.

وأعلن عبدالمنصف، نجاح الحملة في ضبط 3937 قضية ومخالفة، عبارة عن 2149 مخالفة مرورية، و85 قضية متنوعة في مجال تنفيذ الأحكام، 1300 حكم متنوع في مجال مخالفات المرافق، وضبط 403 مخالفات متنوعة.

وتحررت المحاضر اللازمة بجميع الوقائع والمخالفات المضبوطة، وأحيل المتهمين والمضبوطات لجهات التحقيق المختصة.