أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط 4 آلاف قضية ومخالفة في حملة أمنية بالمنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط 4 آلاف قضية ومخالفة في حملة أمنية بالمنيا

01:20 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

  • عرض 10 صورة

    3559e2b9aa.jpg

  • عرض 10 صورة

    f20dc444c2.jpg

  • عرض 10 صورة

    47f7503ceb.jpg

  • عرض 10 صورة

    e77e6b546b.jpg

  • عرض 10 صورة

    c7d98cfb1e.jpg

  • عرض 10 صورة

    9f3198537a.jpg

  • عرض 10 صورة

    876a90577e.jpg

  • عرض 10 صورة

    6bd18c3d62.jpg

  • عرض 10 صورة

    15399472b8.jpg

  • عرض 10 صورة

    bbc7884e24.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. مخالفات بالجملة في حملة للرقابة الإدارية على مجزر بالمنوفية

الألبوم التالى

بالصور.. مخالفات بالجملة في حملة للرقابة الإدارية على مجزر بالمنوفية

المنيا ــ ريمون الراوي:

شنت سلطات أمن المنيا حملة أمنية مكبرة، بشوارع مركز سمالوط، شمال المحافظة، شملت قطاعات المرافق، المرور، والتموين، وقاد الحملة اللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب، مدير أمن المنيا، وعاونت في الحملة قطاعات المرافق، والمرور، وقوات الأمن، والبحث الجنائي، والقوات النظامية.

وأعلن عبدالمنصف، نجاح الحملة في ضبط 3937 قضية ومخالفة، عبارة عن 2149 مخالفة مرورية، و85 قضية متنوعة في مجال تنفيذ الأحكام، 1300 حكم متنوع في مجال مخالفات المرافق، وضبط 403 مخالفات متنوعة.

وتحررت المحاضر اللازمة بجميع الوقائع والمخالفات المضبوطة، وأحيل المتهمين والمضبوطات لجهات التحقيق المختصة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حملة أمنية بالمنيا تضبط 45 سلاحًا غير مرخص

    أخبار

  • بالصور- 3 اكتشافات أثرية تعيد الصحراء الغربية للصدارة.. أبرزها "مقابر

    أخبار

  • إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في المنيا

    أخبار

  • القبض على 4 متهمين بينهم شقيقين هاربين من الإعدام والمؤبد في المنيا

    أخبار

إعلان

50ef131989.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم