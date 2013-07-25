6 نصائح لاختصار الوقت في المطبخ أثناء رمضان

تعاني العديد من السّيدات من مشكلة ضيق الوقت، خاصّة خلال شهر رمضان المُبارك، حيث تكثر دعوات الإفطار. لذا، يقدّم لكِ موقع "سيدتي نت" بعض النصائح التي تساعدك في اختصار وقتك في المطبخ لتكون مائدتك جاهزة، قبل أن يحين موعد آذان المغرب:

- عليك أن تضعي جدولاً بأسماء الأطباق التي ترغبين في إعدادها للإفطار في خلال الأسبوع، لأنّ التفكير في نوع الطبق الذي ستقدّمينه لعائلتك يتطلّب وقتاً هامّاً.

- اغسلي الخضر في الصّباح، حتى يحين وقت تقطيعها، ممّا يمكنك من تحضير السلطة خلال دقائق.

- استعملي طنجرة الضغط لطهو الأطعمة، فهي توفّر الكثير من الوقت.

- احرصي على أن تكون أدوات المطبخ المستعملة كثيراً في الطهو، كالملعقة والسكّين، إلى جانبك، لكي لا تضيّعي الوقت في البحث عنها، كلّما أردت استعمالها.

- عليك البدء بإعداد طبق اللحم أو الدجاج، فالطبق الجانبيّ كالأرز، وأخيراً السلطة. وابتعدي عن تحضير كميّات كبيرة من الحلويات.

- في أثناء طهو الأطعمة، بإمكانك أن تستغلّي الوقت وتحضّري مائدة الطعام لتكون جاهزة لاستقبال عائلتك أو ضيوفك.