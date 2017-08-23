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ضبط أصحاب مخابز لتصرفهم في 419 جوال دقيق بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

ضبط أصحاب مخابز لتصرفهم في 419 جوال دقيق بكفر الشيخ

01:15 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

ضبط أصحاب مخابز لتصرفهم في 419 جوال دقيق بكفر الشيخ

ارشيفية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال المحاسب عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي باسم المديرية، إن حملة تموينية تابعة لإدارة تموين مركز سيدي سالم، برئاسة محسن مخلوف، ضبطت أصحاب 6 مخابز، تتبع مكتب تموين قرية الملاحة، التابع لتلك الإدارة، لتصرفهم في عدد كبير من أجولة الدقيق، بدون وجه حق.

وأضاف مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن عدد الأجولة المتصرف فيها أصحاب هذه المخابز، بلغت 419 جوالًا، بقيمة 111 ألف و35 جنيهًا، وبناء عليه، اتخذت ضدهم الإجراءات القانونية اللازمة، عقب تحرير 6 محاضر شرطية ضدهم.

وأوضح الهابط أنه تحرر المحضر رقم 46770 لسنة 2017 جنح مركز شرطة سيدي سالم، ضد المدعوة "اعتدال. ر. ع"، تاجرة تموينية، لاستيلائها، على سلع تموينية بدون وجه حق، وجرى مطالبتها بسداد مبلغ 4 آلاف و772 جنيهًا، كفروق ، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

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