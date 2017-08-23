بالصور.. مخالفات بالجملة في حملة للرقابة الإدارية على مجزر بالمنوفية
بالصور.. مخالفات بالجملة في حملة للرقابة الإدارية على مجزر بالمنوفية
01:15 م الأربعاء 23 أغسطس 2017
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بالصور.. ضبط 4 آلاف قضية ومخالفة في حملة أمنية بالمنيا
المنوفية - مروة فاضل:
شنت هئية الرقابة الإدارية بالمنوفية، اليوم الاربعاء، حملة مرورية على مجزر شبين الكوم المركزي.
وتبين سوء الحالة الإنشائية للمباني، وعدم الاهتمام بالنظافة العامة، بالإضافة إلى قلة العاملين بالمجزر وعدم وجود سيارات لنقل اللحوم، وتواجد المجزر داخل الكتله السكنية.
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