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محافظ الإسكندرية يتفقد نفق "كليوباترا" قبل أيام من افتتاحه - صور

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مصراوي Masrawy

محافظ الإسكندرية يتفقد نفق "كليوباترا" قبل أيام من افتتاحه - صور

01:15 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:

تفقد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أعمال توسعة وتطوير نفق كليوباترا، للوقوف على ما تم في المشروع تمهيدًا لافتتاحه قبل عيد الأضحى المبارك لتسهيل حركة المرور.

وقال "سلطان" إن أعمال توسعة وتطوير النفق تعمل على حل مشكلة الكثافة والتكدس المروري بالمنطقة، وذلك بمضاعفة عدد الحارات المرورية لحارتين في كل اتجاه بتكلفة تصل إلى 40 مليون جنيه.

وكلف المحافظ خلال الجولة الجهات المسئولة عن التطوير بزيادة المساحة الخضراء بالجزيرة الوسطى بين النفق القديم والجديد، مؤكدًا الانتهاء من تصريف الأمطار بالنفق وربطها بشبكة الصرف العمومية.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال الأسفلت ورصف مخارج ومداخل النفق، والبدء في كشط الأسفلت القديم لربطة مع الأسفلت الجديد طبقًا للتصميمات الواردة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

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