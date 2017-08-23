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"تعليم أسوان" تعلن عن حاجتها لمدرسي لغة إنجليزية

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مصراوي Masrawy

"تعليم أسوان" تعلن عن حاجتها لمدرسي لغة إنجليزية

01:14 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

مديرية التربية والتعليم بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، اليوم الأربعاء، حاجتها لمدرسي لغة إنجليزية للعمل بمدارس اللغات الرسمية والمتميزة.وقال مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان: "نحتاج لمدرسي لغة إنجليزية (ندباً) من مدارسهم الأصلية لسد العجز بمدارس اللغات".وأضاف محمود نادي، موجه أول اللغة الإنجليزية بإدارة أسوان التعليمية، أن تقديم الطلبات سيكون بمقر توجيه عام اللغة الإنجليزية بديوان المديرية خلال الفترة من الأربعاء الموافق 23 أغسطس إلى الثلاثاء الموافق 29 أغسطس، على أن يعقد امتحان تحريري ومقابلة شخصية للمتقدمين بمقر توجيه اللغة الإنجليزية بديوان المديرية يومي 10 و11 سبتمبر المقبل.وأوضح "نادي" أن شروط المسابقة هي: "يكون المتقدمون من الحاصلين على مؤهل عال تربوي تخصص لغة انجليزية (تربية عام قسم اللغة الإنجليزية)، أن يكون المعلم أصلي بمدارس الإدارة التعليمية الواقع في دائرتها مدرسة اللغات المتقدم إليها وليس منتدبًا من إدارة أخرى، تقديم صحيفة أحوال إلكترونية حديثة ورسمية معتمدة، تقديم سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية، تقديم رؤية لمقترحاته نحو الارتقاء بتدريس مادة اللغة الإنجليزية بهذه النوعية من المدارس".وتابع: "كما تضمنت الشروط أيضًا أنه يفضل الحاصلون على مؤهل أعلى والعائدون من بعثات خارجية والحاصلون على شهادة ICDL، يقر المتقدمون بقبول العمل في أى من مدارس اللغات الرسمية والرسمية المتميزة بديوان المديرية حسب الحاجة".

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