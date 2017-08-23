محافظ سوهاج يحيل "حريق الإدارة التعليمية" للنيابة

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أحال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، واقعة حريق الإدارة التعليمية في شارع الجمهورية بحي شرق سوهاج إلى النيابة العامة للتحقيقات.

كما قرر المحافظ متابعة تقارير إدارة الحماية المدنية عن أسباب اندلاع الحريق، مؤكدًا تشكيل لجنة لحصر التلفيات التي نتجت عن الحريق.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء المصالح والمؤسسات الحكومية بضرورة استيفاء ومراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية والوحدات المحلية وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

كان حريق اندلع بمبنى الإدارة التعليمية بسوهاج، فجر اليوم الأربعاء، في الطابق الثالث، بمكتب التعليم الابتدائي ومخزن بالطابق الأرضي دون أي إصابات أو خسائر بشرية.