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رئيس حزب الغد: ننسق مع 10 ملايين مصري بالخارج لدعم السيسي فى الانتخابات الرئاسية

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رئيس حزب الغد: ننسق مع 10 ملايين مصري بالخارج لدعم السيسي فى الانتخابات الرئاسية رئيس حزب الغد: ننسق مع 10 ملايين مصري بالخارج لدعم السيسي فى الانتخابات الرئاسية

التحرير

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شارك المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد ورئيس المجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية، فى المؤتمر الثانى للاتحاد العالمى لبيت العائلة المصرية، الذى عقد بأحد فنادق القاهرة بحضور أكثر من 20 ممثلا عن الجاليات المصرية فى الخارج، وعدد من الشخصيات العامة وممثلى المجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية.

وقال موسى مصطفى موسى،فى تصريح له اليوم الأربعاء، إن هناك قاسما مشترك بيننا وبين المصريين بالخارج، من حيث الأهداف الرئيسية التى تتمثل فى مكافحة الإرهاب بالفكر لا بالسلاح، وإقامة المشروعات التنموية التى تخدم البلد، إضافة إلى مساندة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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واقترح رئيس حزب الغد، أن يكون هناك ميثاق شرف بين الجاليات المصرية فى الخارج وحزب الغد والمجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية، بهدف التواصل المستمر، وتمثيل متبادل بينهم خلال المرحلة المقبلة، موضحا أنه من المقرر أن يتم التنسيق بين الجاليات المصرية فى الخارج وحزب الغد والمجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية، لوضع إطار لميثاق شرف للتواصل فيما بينهم، مشيرا إلى أن المصريين بالخارج يتعدون 10 ملايين مواطن، ولديهم هدف أن يكون لهم دور فى وطنهم خلال المرحلة المقبلة.

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التحرير

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