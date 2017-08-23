توفير 200 سيارة إسعاف قرب ساحات الصلاة والحدائق بالقاهرة خلال العيد

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قال الدكتور حسام الخطيب، مدير مديرية الصحة بمحافظة القاهرة، إن المديرية وضعت خطة سيتم تنفيذها خلال عيد الفطر المبارك، حيث سيتم توفير 200 سيارة إسعاف بالقرب من أماكن تجمعات المواطنين كالمساجد وساحات الصلاة والحدائق والمتنزهات.

وأضاف الخطيب خلال انعقاد اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، أن المديرية ستعمل على تنفيذ عدة محاور أساسية لتغطية كافة الجوانب، أولها الجانب الوقائى، وسيتم بالتنسيق مع مديرتى التموين والطب البيطرى من خلال شن حملات على محلات اللحوم والأطعمة، وثانى المحاور هو الجانب العلاجى من خلال توفير الأمصال والأدوية اللازمة طوال فترة العيد.

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وأوضح مدير مديرية الصحة بمحافظة القاهرة، أن المحور الثالث سيكون من خلال التواجد بمطار القاهرة لإجراء فحوصات للحجاج العائدين من الحج لمدة 15 يوما للتاكد من عدم إصابتهم بأى وباء نتيجة الاختلاط.