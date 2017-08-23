أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

توفير 200 سيارة إسعاف قرب ساحات الصلاة والحدائق بالقاهرة خلال العيد

Google+ Print
توفير 200 سيارة إسعاف قرب ساحات الصلاة والحدائق بالقاهرة خلال العيد توفير 200 سيارة إسعاف قرب ساحات الصلاة والحدائق بالقاهرة خلال العيد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور حسام الخطيب، مدير مديرية الصحة بمحافظة القاهرة، إن المديرية وضعت خطة سيتم تنفيذها خلال عيد الفطر المبارك، حيث سيتم توفير 200 سيارة إسعاف بالقرب من أماكن تجمعات المواطنين كالمساجد وساحات الصلاة والحدائق والمتنزهات.

وأضاف الخطيب خلال انعقاد اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، أن المديرية ستعمل على تنفيذ عدة محاور أساسية لتغطية كافة الجوانب، أولها الجانب الوقائى، وسيتم بالتنسيق مع مديرتى والطب البيطرى من خلال شن حملات على محلات اللحوم والأطعمة، وثانى المحاور هو الجانب العلاجى من خلال توفير الأمصال والأدوية اللازمة طوال فترة العيد.

شاهد أيضا

وأوضح مدير مديرية الصحة بمحافظة القاهرة، أن المحور الثالث سيكون من خلال التواجد بمطار القاهرة لإجراء فحوصات للحجاج العائدين من الحج لمدة 15 يوما للتاكد من عدم إصابتهم بأى وباء نتيجة الاختلاط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
حكاية «إيمان موسى» التي كرمها السيسي وفصلها وزير التموين

حكاية «إيمان موسى» التي كرمها السيسي وفصلها وزير التموين

«التموين» تطلق خدمة ميكنة السجلات التجارية

«التموين» تطلق خدمة ميكنة السجلات التجارية

وزير التموين: الإعلان عن الخطة التطويرية التفصيلية لكل محافظة قريبًا

وزير التموين: الإعلان عن الخطة التطويرية التفصيلية لكل محافظة قريبًا

المصيلحي: الانتهاء من ميكنة وربط مكاتب التموين على مستوى الجمهورية

المصيلحي: الانتهاء من ميكنة وربط مكاتب التموين على مستوى الجمهورية