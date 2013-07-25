Aigner تطلق حقيبة CYBILL احتفالاً بإرثها العريق

احتفالاً بنجاح تشكيلة Heritage التي أطلقتها دار Aigner للموضة، قام كبير المصممين في الدار كريستيان بيك، بإبداع حقيبة خاصة وفريدة كرسها للرئيسة التنفيذية لدار Aigner السيدة SibylleSchön. وتستحضر حقيبة Cybill تقاليد وعراقة الحرفية الإيطالية في التصميم، بحيث جعلت دار إيغنر من الحقيبة إكسسوارًا حتميًّا لعام 2013، لابد للسيدات العمليات والأنيقات بذات الوقت من الحصول عليه. وتأتي هذه الحقيبة كفصل جديد من فصول قصة نجاح علامة إيغنر التي تستمد مفهوم تصاميمها من المشاعر العامة السائدة في حقبة الستينيات، مدفوعة بروح معنوية عالية، فقد كانت فكرة "الحرية" هي الفكرة الطاغية آنذاك، كما كان جليًّا من خلال التصاميم الأولية التي عكست هذا الإلهام، مع إصرار شديد على انتقاء الألوان بعناية كبيرة لتغدو إبداعاتها انعكاسًا للنشاط المطلق كما الأناقة الخالدة.

وبنفس النهج أبدعت الدار حقيبة Cybill بحيث تكون رفيقًا جميلاً في كل المناسبات، فلا يهم إن كنتِ ذاهبة للعشاء، أو لحضور حدث ضخم يخص الموضة وعالم أسلوب الحياة الراقي، أو حتى مجرد جولة للتسوق، ستكون حقيبة Cybill من Aignerحتماً إلى جانبكِ، تجسد الأناقة المطلقة والفخامة الحقيقية، فهي حقيبة ساحرة لامرأة ساحرة، وإكسسوار مثالي لكل من تعشق الموضة.