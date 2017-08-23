وزير الري: مصر مستعدة لأي فيضان

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قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء إن مصر مستعدة لأي فيضان، مشيرا إلى أنه من المبكر جدا القول ما إذا كان الفيضان هذا العام عاليا أم لا.

وأوضح عبد العاطي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، أن المؤشرات تشير إلى أن منسوب الفيضان حتى الآن في الإطار المتوسط، والأيام القادمة ستظهر ما إذا كان وصل إالى درجة الفيضان العالي، مشددا على اتخاذ كافة الاستعدادات لمختلف الاحتمالات.

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وأوضح الوزير، أن موسم المطر يبدأ في شهر مارس وتصل المياه في يونيو ويوليو وأغسطس، لافتا إلى أن معدلات الأمطار على النيل الأزرق أكثر من متوسطة.