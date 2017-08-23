وكيل مجلس النواب: أداء الحكومة ضعيف وغير قادر على ضبط الأسواق

التحرير

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أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن أداء الحكومة خلال الفترة الماضية ضعيف، متوقعا إجراء تعديل وزاري خلال الشهور المقبلة.

وأضاف وهدان، في تصريحات لـ«التحرير» أن الحكومة غير قادرة على السيطرة علي جنون ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق حتى الآن، الأمر الذى تسبب في آلام وغضب للمواطنين، مشيرًا إلى أنها لم تقم بدورها في وضع الإجراءات السليمة والآليات التي تستطيع من خلالها ضبط الأسواق.

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وتعقيبا على مقترح تعديل الدستور أوضح وكيل مجلس النواب، أن هناك بعض المواد في الدستور تحتاج إلي تعديل، أهمها زيادة مدة الدورة الرئاسية لـ6 سنوات في المدة الواحدة بدلًا من 4 سنوات، إلى جانب ضرورة عودة مجلس الشوري كغرفة ثانية لمجلس النواب.