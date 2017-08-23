عملت «صيدلانية» ورفضت دور «المزة».. 10 أسرار عن «سارة نخلة»

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بأكثر من عمل درامي في الموسم الرمضاني الماضي، تألقت الفنانة السورية "سارة نخلة"، الفائزة بلقب ملكة جمال سوريا في عام 2015، وكان من أبرز أعمالها مشاركتها في مسلسل "كلبش" و"اختيار إجباري" و"هربانة منها" وغيره.

وحلّت الفنانة "سارة نخلة"، أمس الثلاثاء، ضيفة ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية والفنانة "إسعاد يونس"، عبر فضائية cbc، فأدلت بعدد من التصريحات المثيرة التي نستعرض أبرزها فيما يلي..

1- صيدلانية

كشفت "سارة نخلة" أنها ابتدت كصيدلانية، وأنها عملت قبل دخولها الجامعة، في السادسة عشر من عمرها كـ"موديل" لعدة منتجات مثل الشامبو والأحذية والشنط وغيره، مؤكدة أنها كانت تحب التمثيل منذ الصغر، وبعد انتقالها للدراسة بمصر اشترطت الجامعة نزولها تدريب في صيدلية، وهو ما فعلته لمدة عامين.

وأوضحت "سارة" أن رغم حبها للتمثيل؛ فإن أهلها اشترطوا دخولها الجامعة قبل التمثيل، وقالت: "دخلت الجامعة وبسبب الظروف اللي حصلت في سوريا ماعرفتش أكمل هناك، وصلت لواحد وعشرين سنة وجيت أدرس هنا".



2- ملكة جمال

أثناء وجودها في مصر تقدمت "سارة نخلة" لمسابقة ملكة جمال العرب، فاشترطوا عليها الفوز في مسابقة ملكة جمال سوريا أولًا، ما اضطرها للسفر مرة أخرى لسوريا في نهاية عام 2014 وفازت بلقب ملكة جمال سوريا بالفعل، ثم عادت لاستكمال مسابقة ملكة جمال العرب في الأقصر وأسوان.

3- أروى جودة

خلال فترة تدريبها بإحدى الصيدليات، كشفت "سارة" أن من أبرز المواقف التي تعرضت لها رغبة البعض في التصوير معها على أنها الممثلة الشهيرة "أروى جودة"، وكانت تخبرهم أنها مصرية وليست سورية.

4- سامح عبد العزيز

عن أول من أعطاها فرصة دخول المجال الفني، قالت "سارة": "المخرج سامح عبد العزيز هو أول حد أداني الفرصة دي"، وهو دورها في فيلم "أبو شنب" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان التونسي "ظافر عابدين"، مشيرة إلى أن الفيلم احتوى على عدد من المشاهد الصعبة، وقالت: "كفاية اسم سامح عبد العزيز".

5- قصر البارون

بعد مشاركتها في "أبو شنب"، أوضحت "سارة" أنها ظهرت في فيلم "منطقة محظورة - قصر البارون"، وكان فيلم أقرب للمهرجانات واحتوى هو الآخر على مشاهد صعبة جدًا، مشيرة إلى أنها رفضت حصر البعض لها في دور "البنت المزة".

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6- مواهب متعددة

تغلبت "سارة" على أزمة حصرها في الأعمال السورية واللبنانية عن طريق تنوع الصوت، قائلة: "ابتديت اعمل حاجات على الفيسبوك إن أنا بتكلم مصري وصعيدي وصوت رجل"، موضحة أن تلك الفكرة جاءت لها عندما كان يتصل أحد لمعاكستها.

7- التقليد

تمتلك "سارة نخلة" كذلك موهبة تقليد الحركات، وهو ما اكتسبته منذ الصغر، موضحة أنها لا تقلد الصوت ولكنها تقلد الحركات، وقامت بالفعل بتقليد الفنانة السورية أصالة.



8- هبة رجل الغراب

رغم رفضها لآداء الأدوار اللبنانية والسورية؛ فإنها وافقت على المشاركة في الجزء الرابع من المسلسل الشهير "هبة رجل الغراب"، وهو ما يعتبر نقلة كبيرة لها رغم أنها قامت فيه بدور البنت المزة الذي ظلت رفضه لمدة عامين كاملين، بل واستعدت للدور قبله بفترة لتظهر بشكل مميز يليق بشخصية العمل، خاصة وأن العرض جاء من شركة إنتاج محترمة ولمدة عشرين حلقة.

9- هربانة منها

رغم أنها أدت دور فتاة لبنانية في مسلسل "هربانة منها" ورفضها لهذا الدور، قالت عن سبب موافقتها: "عشان ياسمين أول حد اشتغلت معاه وكان وشها خير والفيلم كسر الدنيا ساعتها".

10- كلبش

عن مشاركتها في مسلسل "كلبش"، بطولة الفنان "أمير كرارة"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، قالت: "جالي الدور بس لازم أعمل شعري غامق، قولتلهم أنا مش أعمل شعري غامق أنا أعمل قرعة بس أتكلم مصري"، موضحة أنها تدربت كثيرًا للتحدث باللهجة المصرية.

