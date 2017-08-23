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غدًا.. انتهاء قبول طلبات العمل بالإمارات براتب 19 ألف جنيه

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مصراوي Masrawy

غدًا.. انتهاء قبول طلبات العمل بالإمارات براتب 19 ألف جنيه

01:09 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

غدًا.. انتهاء قبول طلبات العمل بالإمارات براتب 19 ألف جنيه

محمد سعفان وزير القوي العاملة

كتبت - نورا ممدوح:.

تفقد محمد سعفان وزير القوي العاملة، المكان المخصص لقبول طلبات العمل بشركة اتصالات، بمهنة كاتب خدمة عملاء، بدولة الإمارات؛ لإزالة أية معوقات تقابل المتقدمين علي هذه الفرص.

وقال سعفان في بيان اليوم الأربعاء، إن الوزارة سوف تنتهي غدًا الخميس، من قبول طلبات المتقدمين علي هذه المهنة والتي يصل راتبها 4000 درهم شاملة بدل السكن والمواصلات وبدلات أخري، أي ما يوازي 19 ألف جنيه مصري، مؤكدا أنه لن تقبل أية طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.

وأشار إلى أنه يشترط في المتقدم للعمل بمهنة كاتب خدمة عملاء الحصول علي مؤهل عالٍ، وخبرة عامين في مجال المبيعات في إحدى شركات الاتصالات من الإناث والذكور، مع إجادة اللغة الإنجليزية بدرجة جيد جدا، والسن لا يزيد عن 32 سنة.

وأوضح الوزير أن التقديم بالطلبات إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة ، وذلك بالسيرة الذاتية، ومرفقًا بها جواز سفر ساري لمدة عام، وشهادة التخرج، والخبرة، والحالة العسكرية للذكور، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه للشروط المذكورة.

وأشار سعفان إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول .

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مصراوي Masrawy

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