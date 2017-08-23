استعدادات لتنظيم بطولة في ألعاب القوى بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تستعد مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، لتنظيم بطولة الوادي الجديد تستعد لتنفيذ بطولة في ألعاب القوى نصف مارثوان في ألعاب القوى، ضمن استعدادات المديرية لإحياء احتفالات العيد القومي للمحافظة شهر أكتوبر المقبل.

وقال محمد شوقي عبود رئيس مجلس إدارة منطقة ألعاب القوى بالوادي الجديد، لـ"مصراوي"، إنه جرى الاتصال بالدكتور وليد عطا رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، الذي وافق على تنظيم نصف مارثوان بالمحافظة بمشاركة عدد من المحافظات الأخرى وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة.

وأضاف عبود، أن المنطقة نظمت خلال الأيام الماضية بطولة محلية في ألعاب القوى على ملاعب مركز شباب موط، في إطار خطة المنطقة لاكتشاف لاعبين لتسجيلهم بالاتحاد المصري لألعاب القوى بأندية قطاع الداخلة.