بالصور.. الرقابة الإدارية تكشف تشغيل مجزر نصف آلي يدويًا 10 أعوام ببني سويف

بني سويف - أحمد كامل:

كشفت حملة من الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، عدم تسلم الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، مجزر مدينة بنى سويف الجديدة، منذ 10 سنوات، بعد افتتاحه عام 2007 بموجب عقد تسليم ابتدائى، وعدم تنفيذ بنود إنشائه كمجزر نصف آلي وتشغيله يدويًا طوال هذه المدة.

ورصدت حملة برئاسة العقيد وليد نافع، عضو فرع الهيئة ببني سويف، للوقوف على جاهزية المجازر لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تردي حالة مجزر بني سويف الإنشائية، وسقوط كتلة خرسانية من أحد الاعمدة، ما يهدد بانهياره، وأفاد الدكتور أحمد عبد التواب مدير المجزر، بتعطيل مقايسة بقيمة 3.5 مليون جنيه لتطويره. وأوضح "عبد التواب" أن أحد المحافظين السابقين أحال مخالفة تعطيل المقايسة إلى النيابة العامة.

كما رصد عضور الرقابة الإدارية سوء مستوى النظافة بالمجزر، وعدم إضافة الاختام بدفتر العهدة، وعدم تكهين ختم "بقري" صغير تالف.

وقرر عضو هيئة مكتب الرقابة ببني سويف، التحفظ على الدفتر، وتحويل جميع العاملين في المجزر للتحقيق، للتلاعب بالدفاتر الأميرية، وتشكيل لجنة برئاسة مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، لمراجعة جميع الأختام خلال الفترة من عام 2014 حتى الآن.