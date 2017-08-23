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بالصور.. بدء التشغيل التجريبي لكوبري "البهنسا" بالمنيا بـ٣ ملايين جنيه

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مصراوي Masrawy

بالصور.. بدء التشغيل التجريبي لكوبري "البهنسا" بالمنيا بـ٣ ملايين جنيه

01:06 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

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المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، اليوم الأربعاء، بدء التشغيل التجريبي لكوبرى البهنسا بعد تطويره بحوالى 3 ملايين و200 ألف جنيه، في إطار مشروعات الخطة الموحدة لمحافظة المنيا.

قال إسماعيل الفحام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، إن كوبرى البهنسا يربط بين الطريق الصحراوي الشرقي والصحراوي الغربي على البحر اليوسفى بطول 100 متر وعرض يصل إلى 14 مترًا.

وأشار إلى البدء في التشغيل التجريبي، بعد استكمال الطبقة الأخيرة للرصف والتخطيط والانتهاء الكامل من كل عمليات التطوير، ومن المقرر أن يقوم عصام البديوي محافظ المنيا بافتتاحه رسميًا الأسبوع المقبل.

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