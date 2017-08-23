إزالة 26 حالة تعد على الأرض الزراعية في المنيا
إزالة 26 حالة تعد على الأرض الزراعية في المنيا
01:05 م الأربعاء 23 أغسطس 2017
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بالصور.. مخالفات بالجملة في حملة للرقابة الإدارية على مجزر بالمنوفية
المنيا - ريمون الراوي:أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار بالمنيا، 26 حالة تعد على حرم نهر النيل، وأرض أملاك دولة، وأرض زراعية في حملة مكبرة للإزالات، نظمتها الوحدة المحلية، أمس الثلاثاء، بالتعاون مع جهاز حماية النيل وجهاز أملاك الدولة وقسم حماية الأراضي، بهدف الحفاظ على رقعة الأراضي وحرم نهر النيل داخل زمام المحافظة.وقال إسماعيل الفحام، رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن الحملة أسفرت عن إزالة 5 حالات تعد على حرم نهر النيل بمساحة 460 مترًا، وإزالة 5 حالات تعد على أرض أملاك دولة بمساحة 800 متر، بالإضافة إلى إزالة 16 حالة تعد على الأرض الزراعية، مؤكدًا أنه تم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
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