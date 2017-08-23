بالصور- محافظ الإسكندرية يطمئن على ضحية "الطعن" ويؤكد: جميعنا إخوة

الإسكندرية – محمد عامر:

زار الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، "أمل عوض أبوالخل" ضحية واقعة "الطعن" بمستشفى بيت النعمة بمنطقة سموحة، للاطمئنان على حالتها الصحية.

وانهال مجهول طعنًا بالسكين على "أمل عوض" 40 عامًا، مساء أول أمس، أثناء صعودها سلالم منزلها عقب خروجها من كنيسة العذراء والملاك رافائيل، التي تقع على مسافة قريبة من منزلها بشارع الجواهر بمنطقة الحضرة.

واطمأن "سلطان" على استقرار الحالة الصحية للمصابة، مؤكدًا أن أجهزة الأمن قامت بالتحفظ على كاميرات المراقبة بالكنيسة والمواقع القريبة منها، تمهيدًا لتفرغيها لسرعة التوصل للجاني.

واستنكر المحافظ أشكال العنف والاعتداء على النفس بغير وجه حق، قائلاً: "إراقة الدماء لا يرضى عنه الله ولا رسوله الكريم ولا تقره الديانات السماوية.. والدم المصري كله واحد واننا جميعا إخوة".

يشار إلى أن المحافظ تفقد خلال الجولة أقسام المستشفى المختلفة من العيادات الداخلية والخارجية ووحدة الغسيل الكلوي الذي تتضمن 5 ماكينات غسيل كلوي وغرف للعناية المركزة.