لوكاكو يصدم رونالدو: ميسي الأفضل

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أعرب اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن استيائه الشديد من الظلم الذي تعرض له، بعدما رفضت محكمة التحكيم الرياضية استئنافه لرفع إيقاف الـ5 مباريات حسبما أوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية.

ونشر اللاعب البرتغالي صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام» للرد على رفض الاستئناف، وهي الصورة التي لم يتردد مهاجم مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو بالتعليق عليها.

وعلق «لوكاكو» على تلك الصورة بأن نجم برشلونة ليونيل ميسي، هو اللاعب الأفضل في العالم.

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يذكر أن رونالدو تم إيقافه لخمس مباريات وذلك بعد دفعه لحكم ذهاب السوبر الإسباني أمام برشلونة، بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه النجم البرتغالي بعد إدعائع السقوط داخل منطقة الجزاء.