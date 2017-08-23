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الضربات تنهال على برشلونة بعد فشل صفقة سيري

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الضربات تنهال على برشلونة بعد فشل صفقة سيري الضربات تنهال على برشلونة بعد فشل صفقة سيري

التحرير

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أشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية، إلى فشل برشلونة في إنهاء التعاقد مع متوسط ميدان نيس الفرنسي جين ميشيل سيري.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أنه على الرغم من إتفاق برشلونة مع سيري على بنود التعاقد، إلا أن برشلونة أهدر فرصة دفع 40 مليون يورو لضم اللاعب قيمة الشرط الجزائي ، والذي انتهى في منتصف شهر يوليو المقبل.

وأجبر هذا الأمر إدارة برشلونة على التفوض مع إدارة نيس لضم اللاعب، وفشل الطرفين في التوصل لاتفاق، الأمر الذي يجبر برشلونة على تكثيف جهوده من أجل ضم للاعب بديل قبل نهاية الميركاتو الحالي يوم 31 من الشهر الجاري.

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ولم تتوقف الضربات التي يتلقاها برشلونة عند هذا الأمر، حيث أخبر رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي نظيره رئيس البرسا جوسيب ماريا بارتوميو باستحالة انتقال لاعب الفريق أنخيل دي ماريا لصفوف العملاق الكتالوني هذا الموسم.

ويأتي هذا الاتصال بعدما قررت إدارة برشلونة مقاضة نيمار من أجل الحصول على 8,5 مليون يورو التي حصل عليها اللاعب البرازيلي بعد تجديد تعاقده مع برشلونة قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وللخروج من هذا المأزق تقدم برشلونة بعرض أخير لضم نجم ليفربول فيليب كوتينيو مقابل 136 مليون جنيه إسترليني، حيث يبدو اللاعب البرازيلي الأمل الأخير لإنقاذ ميركاتو البرسا.

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التحرير

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