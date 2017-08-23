نادال يبحث عن تعزيز رقمه القياسي في صدارة التصنيف العالمي

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نجح رافائيل نادال في العودة من جديد إلى صدارة التصنيف العالمي، وهو إنجاز كبير لم يتوقعه الكثيرون عندما بدأ اللاعب الإسباني هذا العام في التصنيف التاسع عالميًا بعد انسحابه من معظم بطولات الموسم الماضي بسبب الإصابة.

ودخل نادال هذا الموسم بقوة كبيرة ونجح في التتويج ببطولة رولان جاروس للمرة العاشرة في تاريخه إلى جانب مونتي كارلو ومدريد في الأساتذة والوصول إلى نهائي أستراليا المفتوحة وبطولة ميامي.

وسيقاتل نادال من أجل إنهاء هذا العام في التصنيف الأول ليحطم رقم قياسي جديد، حيث ينافسه اللاعب السويسري روجر فيدرير في هذا الأمر، وهو التصنيف الذي لن يسحم إلى حد كبير إلا في البطولة الختامية للموسم في لندن.

فمنذ العمل بالتصنيف العالمي في عام 1973، تمكن 4 لاعبون فقط من إنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي بعد فقدانهم لتلك الصدارة وهم إيفان ليندل وروجر فيدرير ورافائيل نادال ونوفاك دجوكوفيتش.

وحقق نادال هذا الإنجاز في مرتين من قبل عامي 2010 و2013 ويسع لتعزيز رقمه القياسي هذا العام بتحقيق هذا الإنجاز للمرة الثالثة، بينما حقق فيدرير هذا الأمر في مناسبة واحدة عام 2009 وكذلك نوفاك دجوكوفيتش في عام 2014 وإيفان ليندل في عام 1989.

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ويشارك نادال في بطولة أمريكا المفتوحة رابع بطولات الجراند سلام هذا العام وهو يتفوق على فيدرير بـ500 نقطة، ويدافع اللاعب الإسباني حتى نهاية العام عن 280 نقطة بينما لا يدافع فيدرير عن أي نقاط.

وأنهى نادال العام في صدارة التصنيف العالمي 3 مرات من قبل أعوام 2008 و2010 و2013، ليحتل المركز السابع في قائمة أكثر اللاعبين إنهاءً للعام في الصدارة.

ويحتل صدارة تلك القائمة بيت سامبراس بإنهاءه العام في صدارة التصنيف العالمي 6 مرات ومن خلفه يأتي كل من روجر فيدرير وجيمي كونرز بخمس مرات ومن ثم جون ماركنرو وإيفان ليندل ونوفاك دجوكوفيتش 4 مرات.

ويتبقى من بطولات هذا العام بطولة واحدة في الجراند سلام (أمريكا المفتوحة) وبطولتين في الأساتذة (شانجهاي وباريس) إلى جانب البطولة الختامية للموسم في لندن، وهي البطولات التي ستحسم هوية متصدر التصنيف العالمي.