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فعاليات اليوم.. خالد سليم وفرقة السداسي شرارة في محكى القلعة

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مصراوي Masrawy

فعاليات اليوم.. خالد سليم وفرقة السداسي شرارة في محكى القلعة

01:00 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

فعاليات اليوم.. خالد سليم وفرقة السداسي شرارة في محكى القلعة

كتبت-نسمة فرج:
تنظم قطاعات وزارة الثقافة المصرية مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية اليوم الأربعاء، حيث تقيم دار الأوبرا المصرية، حفلًا للفنان خالد سليم بمحكى القلعة، بالإضافة لحفل لفرقة سداسي شرارة فى محكى القلعة، وذلك ضمن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ26.

ويقيم صندوق التنمية الثقافية، ندوة مناقشة المجموعة القصصية "دفاتر البنت والحكايات " للكاتب القاص إسلام على حسن بمركز الحرية للابداع بالإسكندرية الساعة السادسة والنصف مساءً بقاعة توفيق الحكيم.

وتنظم مكتبة الحضارة الإسلامية التابعة لقطاع الانتاج الثقافى، زيارة أثرية لركن فاروق بحلوان الساعة العاشرة صباحًا، ومع استمرار مشروع اكتشاف المواهب فى فرع ثقافة البحر الأحمر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى، تعقد محاضرة بعنوان "دور المسجد والكنيسة فى إصلاح المجتمع"، وورشة فنية، بالإضافة إلى تقييم المواهب الفنية وذلك فى الثامنة مساء ببيت ثقافة القصير.

وتعقد محاضرة بعنوان "دور المسجد والكنيسة فى إصلاح المجتمع" يلقيها الشيخ فراج أحمد سنوسى فى مركز باب حلايب فى التاسعة مساءً، كما ينظم فرع ثقافة البحر الأحمر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى ضمن فعاليات مشروع تثقيف جنوب الوادى، حيث تعقد محاضرة بعنوان "دور المسجد والكنيسة فى إصلاح المجتمع " يلقيها عصام المهدى، إلى جانب ورشة فنية وذلك بالنادى الاجتماعى، ويعقد بيت ثقافة الحمراوين محاضرة بعنوان "الحج شوق واستعداد" يلقيها رمضان حسين مدرس اول بالإدارة التعليمية.

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